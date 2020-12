Os melhores e piores do Benfica frente ao FC Porto: Grimaldo e as pedradas no charco

A análise aos jogadores do Benfica na Supertaça, ganha pelo FC Porto por dois golos sem resposta.

Vlachodimos 6

Voltou a estar em destaque ao manter o Benfica "vivo" quase até ao fim, com boas intervenções aos 54" e 73", mas não dá para apagar a mancha da grande penalidade que condicionou o jogo.



Gilberto 6

Raramente solicitado na primeira parte, onde se limitou a fazer trabalho defensivo posicional, despertou um pouco na segunda. Grande corte aos 72", com a bola a caminho da baliza.



Otamendi 6

No reencontro com o FC Porto ajudou, com culpas a dividir com Vertonghen, ao abrir do marcador, deixando escapar Taremi. Apesar disso, o argentino até foi regular a defender, conseguindo até evitar um golo aos 72".



Vertonghen 5

Tudo o que foi dito de Otamendi no lance da grande penalidade aplica-se ao belga, também ele vítima de falta de velocidade nesse lance. No geral, foi resolvendo as jogadas como pôde.



Grimaldo 8

Sem culpas nos golos sofridos, o lateral-esquerdo foi peça essencial nos apoios atacantes, combinando bem com Everton. Aos 28", a passe de Waldschmidt, obrigou Marchesín a uma defesa enorme. E ainda, em dois livres diretos, obrigou o guardião portista a mais uma excelente defesa e deixou o ferro a vibrar.



Weigl 5

Sofreu com a pressão que o FC Porto aplicou pelo corredor central, vendo-se sucessivamente a ter de correr atrás dos adversários, nem sempre com eficácia. Já na dimensão ofensiva, andou completamente desaparecido, deixando Taarabt sozinho a fazer quase tudo por ali.

Taarabt 5

Até foi o elemento que mais procurou ter a bola nos pés para construir jogo mas ora lhe faltou companhia, ora começou a querer fazer depressa, a procurar encontrar espaços e a colecionar passes errados em zonas perigosas.