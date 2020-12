Os melhores do Benfica frente ao Vitória: Pedrinho para agitar e Pizzi dar ordem

Confira a avaliação feita por O JOGO aos jogadores do Benfica na partida com o Vitória, dos quartos de final da Taça da Liga e ganha pelas águias nas grandes penalidades.

Helton Leite 6

Apesar do erro aos 34" ao agarrar a bola fora da área - o árbitro não viu -, teve um jogo seguro e foi fulcral aos 32" ao negar o 0-2 a Miguel Luís. A fechar, defendeu o penálti de Poha.



João Ferreira 4

Até travou as duas primeiras investidas de Rochinha, mas no 0-1 foi batido pela velocidade do opositor, o que se repetiu mais vezes. A atacar não deu linhas de passe.



Jardel 5

Cometeu um erro que ia dando o 0-2, com uma jogada arriscada na área, mas Helton salvou-o. Controlou melhor Estupiñán do que o colega.



Vertonghen 4

Com uma má leitura de jogo, deixou Estupiñán solto nas costas e deu tempo ao adversário para se antecipar e fazer o 0-1. Não acertou também nos passes longos.



Nuno Tavares 4

Batido no 0-1 pela receção de Edwards, não conseguiu acompanhar o extremo. Teve vida mais fácil com Quaresma.



Weigl 4

Sem ajudar na construção, não acorreu para compensar e travar a arrancada de Edwards no 0-1.



Taarabt 6

Sempre no risco, e mesmo com alguns passes falhados, foi dos que mais jogou até à entrada de Pizzi e Pedrinho. Aos 19" colocou Trmal a teste e aos 30" fez uma grande jogada para tiros de Everton.

Rafa 5

Algumas arrancadas a deixar para trás os adversários, mas nem sempre com a melhor consequência.



Everton 6

Mostrou bons pormenores técnicos, esteve perto do golo aos 30" e ainda marcou aos 45", num lance anulado por fora de jogo. Quase oferecia o 2-1 nos descontos.



Waldschmidt 4

Não foi mais-valia nem a explorar a profundidade nem a atacar os defesas vimaranenses no drible.



Darwin 6

Se primeiro tinha a mira desalinhada, depois viu Trmal negar-lhe por duas vezes o golo. Aos 77" fintou na área e ofereceu, com classe no túnel de Everton, um tiro perigoso de Pizzi.