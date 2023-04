"Os jogadores mereciam um pouco mais de reconhecimento dos adeptos"

Declarações de Roger ​​​​​​​Schmidt, treinador encarnado, após o Chaves-Benfica (1-0), jogo relativo à 28.ª jornada da Liga Bwin.

FC Porto ficar a quatro pontos se ganhar ao Santa Clara: "São só números. Na semana passada, tínhamos 10, era melhor e poderíamos ter aumentado a vantagem se tivéssemos vencido o FC Porto, mas temos de aceitar isso, recuperar e mostrar uma boa reação, é isso que os campeões fazem. Temos capacidade para gerir esta situação e se o fizermos, podemos ser campeões".

Contestação dos adeptos no final: "Eu não tenho medo de nada no futebol. Temos de dar confiança aos jogadores e dar-lhes os conselhos certos para fazerem as coisas melhor. É esse o meu trabalho, eu tenho respeito por eles e por mim mesmo e vou ajudar os jogadores. Os adeptos estão desapontados, porque temos feito uma temporada extraordinária, mas os jogadores mereciam um pouco mais de reconhecimento por parte dos adeptos".