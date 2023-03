"Os dois jogos com o Benfica vão ser decisivos para o futuro de Inzaghi"

Simone Inzaghi, treinador do Inter

A opinião de um antigo jogador do Inter.

Graziano Bini, antigo jogador do Inter, considera que a eliminatória com o Benfica para os quartos de final da Liga dos Campeões é crucial para a continuação de Simone Inzaghi ao comando do clube italiano.

"Acho que é mesmo caso disso. Tendo em conta todos os altos e baixos que tem havido no campeonato, acredito que os dois jogos com os portugueses vão ser decisivos para o futuro de Inzaghi no clube", considerou em declarações ao " L"Interista".

O antigo defesa considera que ultrapassar o Benfica "não é impossível", mas avisa para os perigos do encontro com o clube português: "Não é um desafio completamente impossível com o Benfica, mas também não é óbvio que vamos ganhar: têm de ser cuidadosos. Mas acho que o Inter tem capacidades para passar e lutar por isso."