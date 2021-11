Os destaques do Benfica frente ao Braga: Everton e Rafa sem travões

A avaliação individual feita por O JOGO aos jogadores do Benfica na goleada por 6-1 ao Braga, na ronda 11 do campeonato.

Vlachodimos 5

Noite tranquilíssima, onde a sua maior intervenção foi aos 29", barrando um remate de Galeno.



Lucas Veríssimo 4

No lance do 1-1, não teve pernas para Ricardo Horta. Saiu lesionado.



Otamendi 6

Apesar de ter demonstrado segurança na maior parte dos lances, aos 12" viu a exibição marcada pela falha que abriu caminho ao 1-1.



Vertonghen 7

Boa leitura de jogo e posicionamento quase sempre irrepreensível evitaram-lhe sobressaltos.



Weigl 8

Encheu o meio-campo encarnado, em particular quando perdeu o apoio de João Mário. Desdobrou-se um pouco por toda a intermediária, roubando bolas e dando segurança no passe.



João Mário 4

Produção escassa, em futebol e em minutos em campo dado que teve de sair lesionado aos 23", sem poder deixar marca efetiva no jogo.



Gilberto 6

Muito atento aos adversários, em particular Galeno, não se limitou a defender, conseguindo algumas boas subidas pela ala direita das águias.



Grimaldo 7

Começou a abrir o jogo, com uma cabeçada certeira, respondendo a bom cruzamento de Darwin, que iria ajudar também no 2-1, numa bomba desviada por Matheus para o uruguaio. Aos 37" voltou a testar o guardião contrário e gizou ainda um par de cruzamentos bem medidos da esquerda.



Rafa 8

Assinou dois golos plenos de velocidade na finalização, em particular o 3-1, onde sprintou, travou e finalizou com classe. Sempre que acelerou, foi perigoso e causou sérios problemas à defensiva contrária.



Darwin 8

Chamado a jogar na frente do ataque demonstrou capacidade finalizadora no 2-1, aparecendo oportunamente na recarga. Ele que já assistira Grimaldo com um cruzamento perfeito no 1-0.



Paulo Bernardo 7

Na estreia na Liga, não acusou qualquer pressão e, em vários momentos, sempre de cabeça levantada, mostrou laivos de "patrão" e de organizador de jogo. Aos 69" teve um remate perigoso.



Morato 6

Seguro, não se notou que tenha entrado a frio para o lugar de Lucas Veríssimo.



Gonçalo Ramos 6

Uma boa ocasião para marcar, aos 72", com Matheus a roubar-lhe a festa.



Pizzi 5

Procurou ajudar a olear as ações ofensivas, ainda que sem total eficácia.



Diogo Gonçalves 5

Cumpriu sem reparos e manteve a segurança na ala direita.