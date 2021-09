Os convocados e as baixas do Benfica para o jogo com o Boavista

Partida da sexta jornada do campeonato com início às 19h00.

Jorge Jesus chamou 21 jogadores para a partida desta segunda-feira (19h00) frente ao Boavista, referente à sexta jornada da Liga Bwin.

Svilar (tendinopatia do rotuliano esquerdo), Nemanja Radonjic (lesão muscular do adutor direito) e Seferovic (lesão muscular do solear esquerdo) são baixas, assim como o jovem Paulo Bernardo, a contas com uma contusão no pé esquerdo. Taarabt, por seu lado, está castigado.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Helton Leite e Odysseas Vlachodimos;

Defesas: Morato, Vertonghen, Otamendi, Valentino, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Lucas Veríssimo e Gilberto;

Médios: Julian Weigl, Gedson, Pizzi, Meïte, Rafa, João Mário e Everton;

Avançados: Gonçalo Ramos, Rodrigo Pinho, Yaremchuk e Darwin.