Os convocados do Benfica para o jogo com o V. Guimarães

Jorge Jesus convocou 21 jogadores para a deslocação a Guimarães.

O Benfica deu a conhecer este sábado os 21 convocados de Jorge Jesus para o jogo frente ao Vitória de Guimarães, a contar para a sétima jornada da Liga Bwin e agendado para as 18h00.

Tal como o treinador encarnado havia informado, André Almeida está de regresso aos convocados. Diogo Gonçalves não recuperou e, por isso, cinco jogadores ficam de fora das opções: Paulo Bernardo (contusão do pé esquerdo), Svilar (tendinopatia do rotuliano esquerdo), Radonjic (lesão muscular do adutor direito), Seferovic (lesão muscular do solear esquerdo) e Diogo Gonçalves (lesão muscular do psoas direito).

Convocados de Jorge Jesus:

Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite;

Defesas: Morato, Gil Dias, Lucas Veríssimo, André Almeida, Vertonghen, Valentino, Otamendi e Grimaldo;

Médios: Gedson, Pizzi, João Mário, Everton, Julian Weigl, Meïte e Rafa;

Avançados: Gonçalo Ramos, Rodrigo Pinho, Yaremchuk e Darwin.