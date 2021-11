Os convocados do Benfica para o jogo com o Belenenses

Confira a lista de eleitos de Jorge Jesus para o jogo deste sábado.

Jorge Jesus chamou este sábado 20 jogadores para o duelo com o Belenenses, a contar para a 12ª jornada da Liga Bwin agendado para as 20h30 no Estádio do Jamor. Em relação à convocatória para o jogo com o Barcelona, saem da lista Svilar, Ferro, Meité e Gedson. Regressa Gil Dias.

De recordar que a realização do jogo está em dúvida devido a um surto de covid-19 no Belenenses. A decisão será tomada pela DGS.

Confira a lista de convocados:

Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos;

Defesas: Valentino, Vertonghen, Otamendi, Gilberto, Gil Dias, André Almeida, Grimaldo e Morato;

Médios: Julian Weigl, Pizzi, Taarabt, Rafa, João Mário e Everton;

Avançados: Seferovic, Yaremchuk, Darwin e Gonçalo Ramos.