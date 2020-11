Os convocados do Benfica para a deslocação ao reduto do Boavista

Jorge Jesus chamou 21 jogadores para o duelo com os axadrezados, na segunda-feira (21h00)

Jorge Jesus convocou 21 jogadores para o jogo de segunda-feira frente ao Boavista, referente à sexta jornada da I Liga e que está marcado para as 21h00, no Estádio do Bessa.

Como nota de grande destaque surge a ausência de Pedrinho. O médio brasileiro, contratado ao Corinthians, tem uma fratura no cuboide do pé esquerdo e é baixa para o duelo com os axadrezados.

André Almeida (rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito), Todibo (tendinopatia do Aquiles à direita) e Grimaldo (entorse no tornozelo esquerdo) são os outros nomes no boletim clínico das águias.

Confira a lista de convocados do Benfica:

- Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos;

- Defesas: Otamendi, Nuno Tavares, Gilberto, Vertonghen e Jardel;

- Médios: Pizzi, Cervi, Chiquinho, Julian Weigl, Taarabt, Diogo Gonçalves, Gabriel, Samaris, Rafa e Everton;

- Avançados: Gonçalo Ramos, Darwin, Seferovic e Waldschmidt.