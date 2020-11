Uma grande novidade nos convocados do Benfica para o Rangers

Treinador chamou 23 jogadores para o jogo desta quinta-feira. Grimaldo regressa após lesão.

Jorge Jesus convocou 23 jogadores para o jogo desta quinta-feira, frente ao Rangers, no Estádio da Luz, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Nota para as entradas de Grimaldo, que regressa após lesão, Svilar e Ferro. Samaris não está inscrito e, por isso, sai da lista.

De fora e no boletim clínico continuam André Almeida - rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito -, Todibo - tendinopatia do Aquiles à direita - e Pedrinho - fratura do cuboide no pé esquerdo.

Convocados:

Guarda-redes: Svilar, Vlachodimos e Helton Leite;

Defesas: Vertonghen, Jardel, Ferro, Gilberto, Grimaldo, Otamendi e Nuno Tavares;

Médios: Weigl, Pizzi, Gabriel, Taarabt, Everton, Rafa, Cervi, Chiquinho e Diogo Gonçalves;

Avançados: Seferovic, Darwin, Waldschmidt e Gonçalo Ramos.