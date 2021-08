Os convocados de Jesus para o reencontro entre Benfica e Spartak

Benfica recebe esta terça-feira, às 20h00, o Spartak para a segunda mão da terceira eliminatória da Champions. Jesus chamou 23 jogadores.

Jorge Jesus chamou 23 jogadores para o encontro desta terça-feira frente ao Spartak, da segunda mão da terceira eliminatória da Liga dos Campeões. Relativamente ao jogo do campeonato com o Moreirense, há a destacar os regressos de Helton Leite e João Mário, que cumpriram castigo, e a saída do guardião Svilar. Rodrigo Pinho, que ontem se ficou pelo ginásio, continua fora das opções do técnico.

O jogo significará também o regresso dos adeptos ao Estádio da Luz, ausentes desde março de 2020 devido às restrições impostas com a pandemia da covid-19, com as bancadas a puderem ter até um terço da capacidade, pouco mais de 20 mil espectadores.

Caso se qualifiquem para o play-off, as águias, que venceram na Rússia por 2-0, terão pela frente o PSV ou o Midtjylland, sendo que os holandeses praticamente sentenciaram o duelo na primeira mão, ao baterem os dinamarqueses por 3-0, em Eindhoven.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos e Helton;

Defesas: Vertonghen, Otamendi, Lucas Veríssimo, Gilberto, Grimaldo e Morato;

Médios: Gil Dias, Diogo Gonçalves, Gedson, Weigl, Florentino, Pizzi, Taarabt, Rafa, João Mário, Everton e Meïte;

Avançados: Gonçalo Ramos, Waldschmidt, Yaremchuk e Vinícius.