Os contornos e valores da proposta do Nápoles que o Benfica recusou

Nuno Tavares num duelo com Quaresma, do V. Guiamrães

Primeiro ataque do Nápoles foi recusado pelas águias, mas nas próximas horas pode haver novas conversações. À Luz chegaram também outras ofertas que estão a ser avaliadas. O jogador pode não se apresentar.

Com a nova época do Benfica a arrancar esta sexta-feira com os primeiros exames médicos e testes físicos dos atletas, continua por resolver a situação de Nuno Tavares. O Benfica tem vindo a negociar a saída do lateral-esquerdo com o Nápoles, mas, ao que O JOGO apurou, os encarnados terão recusado a mais recente oferta: um pagamento de dez milhões de euros iniciais e mais dois em objetivos a cumprir no futuro. Além disso, o Nápoles terá ainda colocado na mesa das negociações o nome de um dos jogadores dos seus quadros. As águias não terão ficado plenamente satisfeitas com o "bolo", mantendo-se a possibilidade de, nas próximas horas, serem retomadas as conversações.

A intenção do Benfica em relação a Nuno Tavares mantém-se inabalável: o jovem de 21 anos é mesmo para deixar os quadros do clube nesta janela de mercado, desejando as águias elevar ao máximo que puderem o encaixe feito. Além do Nápoles, há mais propostas e portas entreabertas para o defesa, como o Southampton e o Brighton, emblemas ingleses que haviam feito sondagens pelo mesmo. A Lázio, que também ponderou avançar por Tavares, estará agora centrada em Grimaldo, como noticiado na página anterior.

O facto de ter o processo de transferência em curso pode fazer com que Nuno Tavares, tal como Cervi, que está prestes a ser formalizado como reforço do Celta de Vigo, não compareça amanhã nos procedimentos médicos. Tanto o defesa como o extremo poderão ser autorizados a apresentarem-se uns dias mais tarde ou ver os seus exames adiados para quando estes assinarem pelos novos clubes.