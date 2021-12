"Os avançados só chegam ao pico aos 30 anos. O Lewandowski, por exemplo, está no auge aos 32"

ENTREVISTA - Henrique Araújo fez a formação quase toda em escalões acima do seu, e mesmo assim destacou-se a ponto de somar 143 golos nas últimas 150 partidas. Realça a mobilidade e o trabalho em prol da equipa como mais-valias pessoais

Com oito golos e quatro assistências, o benfiquista Henrique Araújo é o jogador que, nesta edição da II Liga, tem o número mais elevado de participação direta em golos. Um avançado que realça a mobilidade como característica pessoal, o prazer em participar no jogo coletivo e as virtudes do trabalho.

Como lhe parece que os adeptos o veem?

-Como uma pessoa que trabalha muito e que dá muito à equipa. Procuro mostrar vontade, porque é o principal para um adepto. Eu sou jogador, mas também sou adepto e para mim a primeira coisa que um jogador tem que ter é vontade de jogar pela camisola que veste. Tudo o resto são questões táticas ou técnicas.