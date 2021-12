Os 20 convocados do Benfica para o clássico com o FC Porto

Jorge Jesus chamou duas dezenas de atletas para os oitavos de final da Taça de Portugal

Já são conhecidas as escolhas de Jorge Jesus para o clássico com o FC Porto, referente aos oitavos de final da Taça de Portugal. O técnico do Benfica fez apenas uma alteração em relação ao jogo com o Marítimo.

Jesus prescinde de um médio, Paulo Bernardo, no caso, e acrescenta um lateral à lista, Gil Dias.

Guarda-redes: Helton Leite e Odysseas Vlachodimos;

Defesas: Morato, Gilberto, André Almeida, Valentino Lázaro, Gil Dias, Vertonghen, Otamendi e Grimaldo;

Médios: Pizzi, João Mário, Everton, Julian Weigl, Adel Taarabt e Rafa;

Avançados: Gonçalo Ramos, Yaremchuk, Seferovic e Darwin.