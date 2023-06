"Orkun Kokçu? Às vezes lemos sobre valores que devíamos pedir e tão altos..."

Dennis te Kloese, diretor desportivo dos neerlandeses, confirma que o Benfica "está interessado" no médio. E sobre verbas atira: "Às vezes, lemos sobre valores tão altos que não são realistas..."

O Benfica recebeu um sinal positivo da parte do Feyenoord quanto à possibilidade de concretizar a contratação de Orkun Kokçu, prioridade de Roger Schmidt para reforçar o meio-campo para 2023/24. Peça fundamental na conquista do título na Eredivisie, o centrocampista vê agora o Feyenoord abrir a porta à sua saída, que esteve trancada nos dois últimos períodos de transferências. Dennis te Kloese, diretor desportivo do emblema de Roterdão, assume que "o Benfica está interessado" na contratação de Kokçu e admite que "agora pode ser o momento certo" para deixar sair o futebolista de 22 anos.

O internacional turco já foi alvo das águias em janeiro, após a venda de Enzo Fernández para o Chelsea, porém, o Feyenoord pediu 40 milhões de euros. Esse tem sido o valor apontado como base das exigências dos neerlandeses, mas Dennis te Kloese admite que poderá não conseguir chegar a tanto. "Também somos realistas. Às vezes lemos [notícias] sobre valores que devíamos pedir e tão altos que não penso que sejam realistas. É uma questão de esperar", referiu ao jornal Algemeen Dagblad, numa mensagem a preparar os fãs do Feyenoord para a saída do futebolista.

Questionado sobre possíveis saídas do plantel depois da conquista do campeonato, algo que o clube não conseguia desde 2016/17, o dirigente frisou que "não é difícil perceber que Orkun Kokçu é o jogador que desperta maior interesse". E, apontando a política recente em relação ao seu capitão, Dennis te Kloese explica que a visão mudou. "O Orkun não saiu na última época, ao contrário do que aconteceu com muitos colegas. No inverno, houve novamente abordagens concretas, mas não o quisemos perder. Agora pode ser o momento certo. Mas apenas se for benéfico para todas as partes", afirmou.

A saída de Enzo Fernández criou uma lacuna no meio-campo e Roger Schmidt quer ver colmatada essa vaga. O Benfica procura corresponder ao desejo do treinador e tem intensificado as negociações pelo futebolista de 22 anos. Sabendo da vontade e disponibilidade de Kokçu em vestir de águia ao peito, tal como O JOGO adiantou, isto apesar da cobiça de vários emblemas de Inglaterra, por exemplo, a SAD terá agora de acertar-se com o Feyenoord, que está recetivo a um negócio com um valor base e ainda mantendo uma percentagem do passe - situação que já sucedeu por exemplo no último verão com Aursnes, contratado por 13 M€, mais dois dependentes de objetivos e 10% de uma futura venda. Contudo, tal cenário obrigará sempre a um investimento bastante elevado.