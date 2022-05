Schmidt oficial no Benfica: "Entusiasmado com o desafio neste grande clube"

Roger Schmidt é treinador do Benfica por duas épocas

Treinador alemão de 55 anos acertou um contrato válido por duas épocas.

O alemão Roger Schmidt vai ser o novo treinador da equipa de futebol do Benfica, tendo acordado um contrato para as próximas duas temporadas, anunciou esta quarta-feira o clube da Luz.

"Orgulhoso em ser o novo treinador do Benfica e entusiasmado com o desafio neste grande clube. Juntos vamos usar toda a energia e experiência para termos sucesso", afirmou o ex-técnico do PSV, em declarações reproduzidas pelos encarnados, pouco depois de feito o anúncio oficial.

Roger Schmidt, de 55 anos, orientou os neerlandeses do PSV Eindhoven desde 2020/21 até ao final desta época, depois de ter comandado clubes como Beijing Guoan, Bayer Leverkusen, Salzburgo e Paderborn.

Em abril, os encarnados já tinham comunicado um princípio de acordo com o treinador, que vai substituir no cargo Nélson Veríssimo, técnico que orientou a equipa desde dezembro de 2021, depois da saída de Jorge Jesus.