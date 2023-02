"Desafiamos o Benfica a não se sentar à mesa com dirigentes da Liga e FPF"

Movimento "Servir o Benfica" expressou solidariedade com os responsáveis dos encarnados, grupo de trabalho incluído

O movimento "Servir o Benfica", que perdeu as últimas eleições para Rui Costa, veio a público demonstrar solidariedade com o presidente dos encarnados e com o grupo de trabalho, que perdeu, nesta última quinta-feira, após grandes penalidades, diante do Braga, em encontro dos quartos de final da Taça de Portugal.

Apontando o dedo à arbitragem e apoiando a reação dos responsáveis do clube, o movimento pediu mais "transparência", abordando ainda os temas do VAR, da tecnologia e da relação com as outras entidades desportivas, em Portugal.

"Desafiamos o Sport Lisboa e Benfica a não se sentar à mesa com os dirigentes da Liga e FPF, até tomada de posição das autoridades do futebol sobre este tema e o fim das práticas habituais desde os anos 90", pode ler-se.

Eis o comunicado:

"1. O Servir o Benfica expressa a sua solidariedade ao treinador, jogadores e dirigentes, nomeadamente ao Presidente do Sport Lisboa e Benfica , Rui Costa, que ontem deram expressão ao sentimento de revolta de todos os Benfiquistas.

2. Exigimos mais transparência na arbitragem portuguesa.

3. A tecnologia deve estar ao serviço do desporto e da verdade desportiva.

4. As comunicações do VAR devem ser disponibilizadas em público.

5. O adepto - essencial ao futebol - merece ser esclarecido e respeitado.

6. As comunicações públicas defendem os árbitros, pois mostram e explicam o processo de decisão.

7. Queremos terminar com o clima de suspeição reinante.

8. Desafiamos o Sport Lisboa e Benfica a não se sentar à mesa com os dirigentes da Liga e FPF, até tomada de posição das autoridades do futebol sobre este tema e o fim das práticas habituais desde os anos 90, não havendo de imediato qualquer negociação possível relativamente à centralização dos direitos televisivos.

Viva o Sport Lisboa e Benfica !"