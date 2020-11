Oposição a Vieira manifestou-se preocupada com buscas no Benfica

Movimento Servir o Benfica, que foi encabeçado por Francisco Benítez, tendo-se juntado posteriormente a Noronha Lopes, diz ainda esperar reação oficial

O movimento Servir o Benfica manifestou a sua "preocupação" relativamente às buscas judiciais de que a SAD do clube está a ser alvo desde o início da manhã desta segunda-feira.

Em comunicado nas redes sociais, o movimento que serviu de plataforma de apoio à candidatura de Noronha Lopes - depois da junção da candidatura de Francisco Benítez - nas últimas eleições do clube, no final de outubro, escreve: "Fomos surpreendidos, durante a manhã de hoje, com a informação de novas buscas da Polícia Judiciária às instalações do Sport Lisboa e Benfica. Aguardamos pela comunicação oficial (...) para saber qual o motivo destas novas diligências. Em nome da transparência e do direito à informação aos associados do clube".

E conclui: "Manifestamos a nossa preocupação, mantendo a nossa posição de continuar a acreditar que em momento algum foram ultrapassadas, pelos dirigentes do Sport Lisboa e Benfica, limites que coloquem em causa a instituição fundada em 1904".

Segundo nota do Ministério Público, que coordena a operação na Luz e nos Açores, "nos inquéritos investigam-se factos suscetíveis de integrarem crimes de participação económica em negócio ou recebimento indevido de vantagem, corrupção ativa e passiva no fenómeno desportivo, fraude fiscal qualificada e branqueamento. Estão em causa negócios de diversa natureza, todos relacionados com o futebol profissional e relativos, nomeadamente, a contratos de parceria de cooperação financeiro-desportiva e respetivos aditamentos bem como a acordos de alteração de contrato de parceria".