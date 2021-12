JN: Waldschmidt e Vlachodimos entre os negócios investigados na Operação Malapata

Vlachodimos, atual guarda-redes do Benfica

Três pessoas foram detidas esta quarta-feira, entre eles o empresário César Baoventura.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira três pessoas, entre as quais um empresário do setor metalúrgico e um empresário ligado à atividade desportiva (César Boaventura), na sequência de 28 buscas que envolveram o Benfica e o Sporting.

Em comunicado, a PJ refere que em causa está a eventual prática de crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento, tendo ambos os clubes confirmado as buscas, mas assegurado que não são arguidos nem visados na investigação.

Segundo informa o Jornal de Notícias, entre as transferências de jogadores que estão a ser investigadas estão os negócios de Luca Waldschmidt, Vlachodimos, Lisandro López, Florentino, Gedson Fernandes, Gabigol, Facundo Ferreyra, Bernardo Martins, Jeremy Sarmiento e Aurélio Buta, todos eles jogadores do clube da Luz ou com passado de águia ao peito.

A PJ revelou, em comunicado, que foram, até ao momento, identificados movimentos financeiros, em diversas plataformas, num montante superior a 70 milhões de euros. Segundo aquela polícia, a vantagem patrimonial estimada em sede fiscal, associada ao principal visado, atinge o montante de 1,5 milhões de euros, "apenas com base em elementos já confirmados".