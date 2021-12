Operação Malapata: Benfica confirma buscas, mas garante que "não é arguido"

Clube da Luz emitiu um comunicado.

O Benfica emitiu esta quarta-feira um comunicado, confirmando a realização de buscas, no âmbito da "Operação Malapata". O clube da Luz vinca que" não é arguido ou sequer visado neste processo, nem qualquer membro dos seus órgãos sociais."

"O Sport Lisboa e Benfica confirma que está a colaborar com as autoridades nas diligências realizadas ao longo do dia de hoje no âmbito de um processo que se encontra em segredo de justiça. O Sport Lisboa e Benfica não é arguido ou sequer visado neste processo, nem qualquer membro dos seus órgãos sociais", pode ler-se no site oficial.

A Polícia Judiciária (PJ), recorde-se, realizou buscas nas SAD's de Benfica e de Sporting, no âmbito da Operação Malapata, para reunir possíveis evidências que comprovem as suspeitas de branqueamento, fraude fiscal, burla qualificada e falsidade informática.

Segundo um comunicado da PJ, esta diligência é originada pelo cumprimento de mandados de detenção e de 28 buscas domiciliárias e não domiciliários nos concelhos de Braga, Barcelos, Esposende, Trofa, Famalicão, Funchal, Benavente e Lisboa, em parceria com a Autoridade Tributária, dada a "presumível prática dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento".

Entretanto, além das buscas nas instalações de Sporting e Benfica, a PJ procedeu, também no âmbito da Operação Malapata, à detenção do empresário e agente de jogadores César Boaventura, por suspeita de fraude fiscal, falsidade informática e branqueamento de capitais.