Operação Cartão Vermelho: 19 contratos na mira do MP, segundo a Sábado

Estádio da Luz foi alvo de novas buscas em agosto, adianta a revista Sábado esta terça-feira.

A revista sábado informa esta terça-feira que o Ministério Público e a Autoridade Tributária levaram a cabo, no início do passado mês de agosto, novos buscas no Estádio da Luz, no âmbito da operação Cartão Vermelho. De acordo com a publicação foram recolhidos 16 contratos de jogadores que passaram pelo Benfica. Ao todo, serão 19 que estão sob suspeita.

A Sábado acrescenta que sob investigação estão os acordos celebrados por Luís Filipe Vieira, que deixou a presidência na sequência do caso, e com a intervenção do empresário Bruno Macedo, também ele arguido.

Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades, nomeadamente a SAD do Benfica, segundo os indícios do Ministério Público.

Após primeiro interrogatório judicial, Luís Filipe Vieira ficou indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação.

No mesmo processo, foram também detidos o seu filho Tiago Vieira, o agente de futebol e advogado Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, proprietário da empresa Valouro e maior acionista individual da estrutura benfiquista.