"OPA chumbada? A CMVM sabe que o Benfica foi completamente transparente"

A Oferta Pública de Aquisição (OPA), que estava em curso sobre as ações da SAD das águias, foi chumbada e Luís Filipe Vieira falou agora sobre a questão, em entrevista à BTV.

OPA chumbada: "Tenho uma visão empresarial para o Benfica. Era altura ideal para a OPA face ao cash que tínhamos em caixa. As vantagens eram... Andámos seis meses com a CMVM, operação proposta a três para quem comprou depois e cinco euros para os iniciais, 24 mil pessoas que subscreveram, mas faltavam à volta de 20M e houve cinco pessoas que se chegaram à frente e colocaram dinheiro. O Benfica pagou sempre. A OPA doi chumbada, mas devido a uma parte técnica, não sou especialista. Não afeta a reputação do Benfica, a CMVM sabe que o Benfica foi completamente transparente. O Benfica deu com precisão toda a informação, legalmente é possível fazer dois preços. Nunca falei com José António sobre ações do Benfica, nunca interferi com o dinheiro dele, nunca falei com ele sobre OPA. É verdade que sou sócio dele em duas sociedades, mais concretamente uma, não há conflito de interesses."

Vieira não tinha interesse? "Eu? Alguns que me julgam eram capazes de fazer isso. Não há ninguém que me possa apontar o que quer que seja, tudo foi feito com transparência.

José António nunca o contactou? "Quando foi decidido lançar OPA era noite. Nem em casa falei disso. Andámos seis meses a negociar e ninguém sabia de nada."