Onze provável do Benfica frente ao Gil Vicente: Otamendi e Rafa espreitam regresso

O argentino voltou a Portugal após estar ao serviço da sua seleção, o extremo recuperou de covid-19. A dupla não esteve disponível na final four da Taça da Liga, onde as águias defrontaram Boavista e Sporting

A semana de trabalho do Benfica após a final da Taça da Liga trouxe um par de boas notícias para Nélson Veríssimo: tanto o central Otamendi como o extremo Rafa, por motivos distintos, estão em condições de recuperar os respetivos lugares na equipa encarnada.

No caso de Otamendi, o defesa viu o regresso a Portugal antecipado por ter visto um quinto amarelo ao serviço da seleção da Argentina no embate com o Chile, ficando assim castigado, tendo sido dispensado do embate de ontem com Colômbia.

Já Rafa, que falhou a presença nos dois jogos da final four da Taça da Liga devido à covid-19, está também em condições de jogar hoje na Luz.

Os encarnados recebem o Gil Vicente a partir das 19h00 desta quarta-feira. O duelo é referente à 20.ª jornada da Liga Bwin.

Onze provável do Benfica: Vlachodimos; Lázero, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Paulo Bernardo, Weigl e João Mário; Rafa, Yaremchuk e Everton.