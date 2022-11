Onze do Benfica sem Gonçalo Ramos. Confira as escolhas de Roger Schmidt

Confira os onzes iniciais de Estoril e Benfica para o jogo da ronda 12 do campeonato, com início às 20h30.

As presenças de Chiquinho e Musa são as grandes novidades no onze inicial escolhido por Roger Schmidt para o encontro com o Estoril. David Neres e Gonçalo Ramos deixam a formação titular, comparativamente ao jogo com o Maccabi Haifa, assim como Aursnes, uma baixa que já era conhecida, por lesão. Enzo Fernández, que cumpriu castigo no jogo europeu, está de volta ao meio-campo.

Onze do Estoril: Pedro Silva; Tiago Santos, Lucas Áfrico, Bernardo Vital e Joãozinho; Ndiaye e Rosier; Léa Siliki, Francisco Geraldes e Rodrigo Martins; Erison.

Suplentes: João Oliveira, Serginho, Delos, Benchimol, Mexer, João Carlos, Tiago Araújo, Rouai e Dele Yusuf.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Enzo Fernández; Chiquinho, Rafa e João Mário; Musa.

Suplentes: Helton Leite, Gilberto, Lucas Veríssimo, Neres, Diogo Gonçalves, Ristic, Brooks, João Victor e Henrique Araújo.