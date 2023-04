Onze inicial do Benfica para o jogo com o Rio Ave sem Florentino

Confira as equipas iniciais de Rio Ave e Benfica para o jogo da ronda 26 do campeonato, com início às 18h00.

Florentino, que se encontra em risco de exclusão para o clássico com o FC Porto, não integra o onze inicial do Benfica para o jogo com o Rio Ave, da ronda 26 do campeonato.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Aursnes e Chiquinho; Neres, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos.

EM ATUALIZAÇÃO