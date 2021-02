"Onde está ou esteve Vieira ao longo desta temporada?"

O movimento "Servir o Benfica" aponta baterias ao presidente dos encarnados numa época que vê como sendo um "fracasso" e onde "é impossível mascarar a mediocridade"

O movimento "Servir o Benfica" apelida de "fracasso" a presente temporada da equipa de futebol dos encarnados e voltou a tecer críticas duras em relação à gestão de Luís Filipe Vieira.

"Independentemente do nosso apoio incondicional, torna-se impossível mascarar a mediocridade de uma temporada desportiva que, no futebol profissional (e não só...), tem sido um total fracasso. Um fracasso traduzido pela eliminação da fase pré-eliminatória da Liga dos Campeões, pela perda da Supertaça. pela eliminação da Taça da Liga, pela distância do topo da tabela no campeonato. Vieira disse que investir na equipa de futebol em plena pandemia seria demagogia. Vieira investiu, depois, cerca de 100 milhões de euros na aquisição de novos jogadores. Afinal, qual versão de Vieira deve ser levada a sério? Onde está ou esteve Vieira e a restante estrutura do futebol profissional ao longo da presente temporada?", lê-se numa mensagem colocada na página oficial do movimento.

O "Servir o Benfica" aponta, também, falhas na comunicação do clube. "A falta de compromisso, paixão ou coerência da comunicação presidencial estende-se à comunicação promovida pelo clube com os sócios do Benfica que tem sido, desde há muito tempo, progressivamente reduzida a frias newsletters de teor repetitivo e mais próximo da propaganda do que da transmissão de informação, que nada dizem a quem sente o clube", aponta o movimento de sócios que também não poupa Rui Pereira, novo presidente da Mesa da Assembleia Geral [MAG] que "entre o comentário televisivo sobre criminalidade, fugas a operações STOP ou programas de vacinação, só não arranja tempo para responder aos sócios que deveria representar".

Já ao recém contratado Pedro Pinto, que esta terça-feira entrevista Rui Costa, ficam algumas sugestões de perguntas. "Como se explica que, face a um investimento incomparavelmente superior ao dos rivais, o Benfica apresente resultados francamente desoladores? O que vai mudar para o Benfica passar a ganhar mais do que perde, ao contrário do que sucedeu nos últimos 18 anos? Considera-se co-responsável pelo falhanço desportivo desta época?", são algumas das questões deixadas pelo movimento "Servir o Benfica".