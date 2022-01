Declarações de Nélson Veríssimo, antes da partida com o Boavista, referente à meia-final da Taça da Liga

Quebrar jejum? "Sentimos que é mais uma competição que temos claro objetivo de vencer. Para ganhar, temos dois jogos pela frente. Há que dar importância a este jogo, porque vamos defrontar equipa competente, bem orientada. É uma tarefa difícil. Trabalhámos no nosso processo de treino e os jogadores deram resposta positiva. Sabemos a forma como temos de treinar. Objetivo passa por vencer e chegar à final."

O que mais tira o sono? "Preocupa-me tudo. Olhando para os jogos, sentimos que há algumas correções que temos de fazer no processo ofensivo. Estamos a introduzir alterações com o decorrer dos jogos, o que nem sempre é fácil, mas os jogadores têm dado resposta positiva. É difícil dizer se a equipa está com a ideia do treinador, porque a ideia está sempre incompleta. Há sempre coisas a corrigir. O nosso foco tem sido mais no processo ofensivo."