"Oito pontos de vantagem para o FC Porto? Falta-nos um jogo, vai acontecer a todos"

Jorge Jesus sobre a vantagem do Benfica sobre os dragões.

Benfica pode ficar com oito pontos de vantagem sobre FC Porto: "Para a sexta jornada, neste momento, vamos com cinco pontos [de vantagem], falta-nos fazer o sexto jogo. Falta-nos um jogo, o que conta é que neste momento temos cinco [pontos de vantagem]. Esperava que a equipa tivesse o rendimento que esta a ter. Esperava ganhar todos os jogos. Em relação à pontuação em relação aos dois rivais são fatores do campeonato, dos jogos, vai acontecer a todos".

Boavista: "É um clube carismático, de tradição no futebol português, acho que é uma equipa que tem mais valor do que a classificação que tem atualmente, são momentos que as equipas têm. Tem jogadores muito conhecidos, vamos encontrar um Boavista muito complicado, um jogo difícil como normalmente é no Bessa e este não vai fugir a regra".