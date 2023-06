Oito jogadores do Benfica vão começar pré-época mais tarde

Com as chamadas às seleções, oito jogadores do plantel da última época vão ter férias afetadas.

Com os compromissos de seleções, os jogadores têm um período de férias mais curto e, normalmente, têm autorização para se juntarem ao plantel uns dias mais tarde. Do plantel principal há oito jogadores que estão nestas condições.

Por Portugal, António Silva e Gonçalo Ramos têm jogos marcados com a Bósnia (dia 17) e com a Islândia (dia 20), pelos Sub-21, João Neves e Samuel Soares foram chamados ao Euro"2023 (assim como os emprestados Tomás Araújo, Paulo Bernardo, Tiago Dantas e Henrique Araújo). Para além disso, Vlachodimos (Grécia), Aursnes (Noruega) e Bah (Dinamarca) vão ter jogos de qualificação para o Europeu. Musa foi chamado para representar a Croácia na Liga das Nações.