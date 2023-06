Oito adeptos do Benfica que violaram menor continuam em prisão preventiva

Em fevereiro, oito membros da claque "No Name Boys" foram detidos pela polícia e ficaram em prisão preventiva, acusados de vários crimes. Apresentaram recurso, mas a decisão manteve-se.

Os oito adeptos do Benfica afetos à claque "No Names Boys" que foram detidos em fevereiro numa operação da PSP de combate à violência no futebol vão continuar em prisão preventiva. Os arguidos apresentaram recurso da decisão, mas o Tribunal da Relação de Lisboa manteve a pena, de acordo com o Jornal de Notícias.

Os "casuals" são suspeitos de crimes de violação, roubo, ofensas à integridade física qualificada, contra agentes da autoridade e contra o menor, gravações ilícitas, coação e desobediência.

Um dos casos mais graves, pelo qual estão a responder, prendeu-se com a violação de um menor, também ele adepto das águias. Em abril de 2022, os oito arguidos levaram o indivíduo de 17 anos para trás de uma rulote nas imediações do Estádio da Luz e violaram-no com um pau. Isto porque, alegadamente, o jovem tinha amigos do Sporting, algo que não agradou ao grupo.

Também em imagens de videovigilância do Estádio da Luz foi possível observar o grupo a agredir outro menor, também adepto dos encarnados, porque, supostamente, publicava nas redes sociais imagens alusivas aos "No Name Boys", identificando-se como tal, e os elementos da claque não gostavam desse comportamento.