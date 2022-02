Oficial: Yony González emprestado ao Deportivo Cali

Yony González nunca vestiu a camisola do Benfica em jogos oficiais

Encarnados confirmam a cedência do avançado colombiano ao emblema do seu país, num acordo válido até 31 de dezembro deste ano

Yony González vai jogar por empréstimo do Benfica no Deportivo Cali, da Colômbia. Ainda sem quaisquer minutos pela equipa principal das águias, o avançado colombiano vai agora voltar ao seu país, num acordo que será válido até ao final deste ano, ou seja, até 31 de dezembro.

Através do seu site oficial, o Benfica comunicou que chegou "a acordo com o Deportivo Cali, da Colômbia, para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Yony González".

Contratado em janeiro de 2020, após terminar o vínculo com o Fluminense, Yony González, que chegou a ser inscrito pelas águias na Liga, vai para o quarto empréstimo, depois de já ter representado por cedência do Benfica Corinthians, LA Galaxy e Ceará.