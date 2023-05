Oficial: Weigl termina ligação ao Benfica e fica na Alemanha em definitivo

Médio alemão estava emprestado pelas águias ao Borussia Monchengladbach e foi contratado em definitivo.

Julian Weigl já não está ligado ao Benfica. O jogador alemão foi emprestado esta temporada ao Borussia Monchengladbach e os clubes chegaram agora a acordo para a compra em definitivo. O médio, de 27 anos, assinou um contrato válido até 30 de junho de 2028.

O clube da Luz recebe pouco mais de sete milhões de euros pela transferência. "A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que chegou a acordo com o Borussia Mönchengladbach para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Julian Weigl, por um montante de € 7.179.487,10 (sete milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e dez cêntimos). Mais se informa que o Borussia Mönchengladbach terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 5 por cento, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador, e a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 9,27 por cento do valor da venda deduzido do montante da solidariedade", lê-se no comunicado enviado à CMVM.

Weigl chegou ao Benfica em janeiro de 2020, proveniente do Borussia Dortmund. Fez 115 jogos (cinco golos e cinco assistências) em pouco mais de dois anos e meio.

Em 2022/23 soma 20 jogos e um golo pelo clube germânico.