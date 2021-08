Oficial: Waldschmidt deixa o Benfica e ruma à Bundesliga. Confira o valor do negócio

Benfica oficializou este domingo a saída do avançado.

Agora é oficial. Luca Waldschmidt deixa o Benfica a título definitivo e ruma ao Wolfsburgo, da Bundesliga, por 12 milhões de euros, oficializou o emblema encarnado este domingo.

Em comunicado enviado este domingo à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica informa que "não terá qualquer encargo com serviços de intermediação relativos a esta transferência e o Wolfsburgo terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador".

Na época passada, ao serviço do Benfica, Waldschmidt foi titular em 26 dos 53 jogos das águias, mas em embates contra adversários mais fortes foi quase sempre preterido. Na Liga 2020/21, por exemplo, fez um minuto contra o Sporting e outro contra o FC Porto, tempo igual ao que dispôs no embate da segunda mão da Liga Europa com o Arsenal, depois de só ter alinhado na primeira parte do primeiro encontro frente aos ingleses.

Em jogos maiores, o alemão só fez os 90 minutos na Supertaça, frente aos dragões. Na presente época, foi suplente não utilizado no duplo choque com o Spartak e na terça-feira com o PSV.

Em 2020/21, Waldschmidt marcou 10 golos em 41 jogos disputados. Esta temporada realizou duas partidas, tendo marcado dois golos.