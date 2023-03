Vlachodimos renova contrato com o Benfica: confira os detalhes

Guardião ligado ao clube da Luz até 2027.

Odysseas Vlachodimos vai continuar a ser guarda-redes do Benfica até 2027. O guardião grego e o clube chegaram a acordo para a renovação do contrato, anunciada esta quarta-feira.

O anterior contrato do guardião era válido até 2025, mas o Benfica decidiu prolongar o vínculo do titular de Roger Schmidt.

No Benfica desde 2018, Vlachodimos tem sido quase sempre o titular dos encarnados. Ao todo, o grego leva 210 partidas, sendo já o sexto guarda-redes com mais jogos na história do clube.