Oficial: Musa é reforço do Benfica. Veja os pormenores da transferência

Depois de gozar alguns dias de férias, o avançado croata rubricou esta sexta-feira contrato com as águias por cinco temporadas. Boavista recebe cinco milhões de euros e 50% dos passes de Ricardo Mangas e Vukotic

Petar Musa já assinou pelo Benfica. O ponta de lança croata rubricou, esta sexta-feira em Lisboa, um contrato válido por cinco temporadas, ou seja, até 2027, com o emblema encarnado, que oficializou a contratação, tornando-se assim o primeiro reforço de Roger Schmidt, novo técnico das águias, para a próxima época.

Chamado pela primeira vez para a seleção da Croácia para os jogos da Liga das Nações, fruto dos 12 golos marcados pelo Boavista, o futebolista de 24 anos leva os encarnados a fazerem um investimento de cinco milhões de euros na sua contratação, sendo que o Benfica cede ainda aos axadrezados os 50 por cento do passe que ainda tinha na sua posse do defesa Ricardo Mangas e percentagem idêntica do médio Vukotic, que esteve cedido ao clube do Bessa em 2021/22.

No que se refere à cláusula de rescisão, apurou O JOGO, ficou nos 80 milhões de euros.