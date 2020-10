Oficial: Lema deixa o Benfica em definitivo

Central, que tinha mais três anos de contrato, muda-se para a Arábia Saudita. Águias recebem um milhão de euros e poupam dois em ordenados

Cristián Lema já não é jogador do Benfica.

O central, que chegou à Luz no início de 2018/19, transferiu-se em definitivo para o Damac FC, da Arábia Saudita, isto depois de dois empréstimos, a Peñarol e Newell's Old Boys, do Uruguai e Argentina, respetivamente. Com a transferência, que rende um milhão de euros, os encarnados poupam mais dois em salários, uma vez que Lema tinha mais três anos de contrato.

O Benfica oficializou na noite desta quinta-feira a transferência do atleta, que termina a sua ligação às águias, com as quais assinou contrato depois de ver o seu vínculo com o Belgrano chegar ao fim, após duas temporadas. Lema somou apenas dois jogos com a camisola do Benfica.