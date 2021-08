Oficial: Lázaro reforça Benfica por empréstimo do Inter

Futebolista austríaco, de 25 anos, que será apresentado na próxima quarta-feira, foi cedido pela terceira vez consecutiva pelo emblema de Milão

O defesa/ala direito Valentino Lázaro vai representar o Benfica, por empréstimo do Inter, até ao final desta temporada (2021/22), anunciou, esta terça-feira, o clube da Luz, na nota de oficialização da mais recente contratação.

O futebolista austríaco, de 25 anos, que será apresentado na próxima quarta-feira, foi cedido, pela terceira vez consecutiva, pelo emblema de Milão. Na última época, atuou pelo Borussia M'gladbach e, em 2019/20, vestiu a camisola do Newcastle.

De acordo com o comunicado do Benfica, Lázaro, 33 vezes internacional pela Áustria, deverá cumprir apenas uma temporada por empréstimo na Luz, visto que o clube não confirmou a noticiada opção de compra do atleta formado no Salzburgo.