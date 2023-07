Benfica oficializa Jurásek como reforço: confira o valor do negócio e a cláusula

Lateral-esquerdo assina com as águias por cinco temporadas

Agora é oficial. David Jurásek, lateral-esquerdo ex-Slavia de Praga, é reforço do Benfica, anunciou o emblema encarnado esta segunda-feira. O internacional checo de 22 anos assinou um contrato válido por cinco temporadas, ou seja, até 2028. A SAD encarnada desembolsou 14 milhões de euros, segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o SK Slavia Praga para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador David Jurásek, por um montante de € 14.000.000 (quatorze milhões de euros). Mais se informa que o SK Slavia Praga terá ainda direito a receber 10% do valor de uma futura cedência do referido jogador. Por último, foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador por 5 (cinco) épocas desportivas, que vigora até 30 de junho de 2028, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 80.000.000 (oitenta milhões de euros)", pode ler-se.

Está assim encontrado o sucessor de Grimaldo, apresentando-se o antigo companheiro de equipa de Alexander Bah no Slávia de Praga como um lateral com um perfil totalmente diferente do espanhol. Jurásek é um jogador com características mais físicas, mas de exploração da profundidade ofensiva, um pouco a exemplo de Bah, e com menos tendência para o jogo interior e de toque de bola como atuava Grimaldo.