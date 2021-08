Celtic apresenta Jota, cedido pelo Benfica: "É um futebol muito dinâmico"

Internacional sub-21 português cedido com opção de compra.

Está definido o futuro próximo de mais um jogador que não contava para Jorge Jesus. Jota vai atuar no Celtic durante a próxima temporada, com os escoceses a terem opção de compra. Segundo O JOGO já havia noticiado, o clube escocês pode garantir o jogador mediante o pagamento de 7,5 milhões de euros, por 75% do passe.

Em comunicado oficial, a equipa de Glasgow confirmou a chegada do internacional sub-21 por Portugal, o 11º reforço do histórico escocês neste defeso.

Jota não entrava nas contas de Jorge Jesus. Já na época passada, recorde-se, o extremo foi emprestado ao Valladolid, tendo atuado em 18 ocasiões pelo emblema espanhol.

"Vi alguns jogos e é um futebol muito dinâmico: Todos os jogadores sabem o que fazer", afirmou o internacional sub-21.