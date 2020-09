Oficial: Fejsa deixa o Benfica e já tem novo clube

O Benfica continua a arrumar a casa e Fejsa é o mais recente colocado. O médio sérvio vai jogar no Al-Ahli, da Arábia Saudita.

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, anunciou nesta quinta-feira a contratação de Ljubomir Fejsa, médio que estava ligado ao Benfica até 2021. O internacional sérvio esteve cedido ao Alavés na temporada passada e agora ruma ao campeonato saudita, onde vai ser treinador pelo compatriota Vladan Milojević.

O Al-Ahli não revela os pormenores do contrato, sabendo-se apenas que Fejsa, 32 anos, sai do Benfica a título definitivo após sete épocas. O JOGO, entretanto, apurou que o sérvio deixa o clube da Luz a custo zero e assina pelo Al-Ahli por duas temporadas , com mais uma de opção.