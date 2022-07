Confirmado: Ebuehi deixa o Benfica e é apresentado pelo Empoli

Lateral tinha chegado aos encarnados em 2018, mas nunca contou para os diferentes treinadores que passaram pela Luz.

Tyronne Ebuehi já não é jogador do Benfica. O lateral foi confirmado esta terça-feira como reforço do Empoli, assinando contrato com os italianos até 2025.

Confirma-se, desta forma, a notícia avançada por O JOGO, com o jogador a sair do clube encarnado a título definitivo, depois de quatro anos sem qualquer partida na equipa A. O Benfica fica, isso sim, com uma percentagem do passe.

Emprestado nos últimos anos a Twente e Veneza, Ebuehi nunca se estreou pela equipa principal do Benfica, atuando por sete vezes cada nos sub-23 e nos bês.