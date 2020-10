Oficial: defesa do Benfica ruma ao Belenenses SAD para rodar na I Liga

Pedro Álvaro assina pelo Belenenses SAD, a título de cedência.

O defesa Pedro Álvaro foi emprestado pelo Benfica ao Belenenses SAD, da I Liga, até ao final da presente época, anunciaram as águias, no site oficial.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Belenenses SAD para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Pedro Álvaro. O contrato de cedência do defesa central ao Belenenses SAD é válido até ao final da época 2020/21", informou o clube da Luz.

Internacional português nos escalões sub-15 a sub-20, Pedro Álvaro, de 20 anos, efetuou praticamente toda a formação no Benfica, que se dividiu, nos três últimos anos, entre as equipas B (27 jogos e dois golos), sub-23 (oito encontros e um tento) e juniores (51 partidas), nunca tendo alinhado oficialmente na formação principal, mas disputado um particular com os belgas do Anderlecht.

Na segunda-feira, Pedro Álvaro despediu-se dos encarnados nas redes sociais com um "até já", prometendo "abraçar com todo o entusiasmo e profissionalismo" a "nova etapa" da sua carreira.

"Passaram-se nove anos de águia ao peito e sem dúvida que foi um orgulho enorme representar o clube do meu coração. Foram anos inesquecíveis que fizeram de mim aquilo que sou hoje. Agradeço ao Benfica pela excelente formação que me foi proporcionada e a todos aqueles que, de forma direta ou indireta, estiveram comigo ao longo deste percurso", escreveu o defesa.

Pedro Álvaro é a nona contratação do Belenenses SAD para esta época, juntando-se ao guarda-redes Kritciuk, ao defesa Henrique, aos médios Bruno Ramires, Cauê, Afonso Taira e Afonso Sousa e aos avançados Miguel Cardoso e Richard Rodrigues como opções para o treinador Petit.