Oficial: Benfica chega a acordo com o Coritiba por Rodrigo Pinho

Sem espaço na Luz, avançado ruma ao emblema orientado pelo português António Oliveira

Rodrigo Pinho vai prosseguir a carreira no Coritiba. O Benfica comunicou esta quinta-feira que chegou a um acordo com o emblema brasileiro para a venda do avançado, que nunca se conseguiu afirmar na Luz.

Rodrigo Pinho chegou ao Benfica em 2021/22, oriundo do Marítimo, mas uma lesão complicada impediu a sua afirmação e afastou-o da competição durante meses. Nessa temporada somou três jogos e marcou um golo.

Já em 2022/23, foi utilizado por Roger Schmidt em sete ocasiões e jogou duas vezes na equipa B, pela qual marcou três golos.