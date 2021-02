Oficial: Benfica-Arsenal, da Liga Europa, realiza-se em Roma

Devido às restrições sanitárias do Reino Unido a Portugal, o jogo entre o Benfica e o Arsenal vai jogar-se em Roma. A segunda mão também será disputada em campo neutro.

A UEFA oficializou nesta terça-feira que o Benfica-Arsenal, relativo à primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, vai disputar-se no Estádio Olímpico de Roma.

Tal como O JOGO escreveu, a partida realiza-se em campo neutro, devido às restrições sanitárias do Reino Unido a Portugal decorrentes da pandemia.

Também o jogo da segunda mão, em que os encarnados serão os visitantes, vai decorrer em campo neutro, em local ainda a anunciar.

O Benfica-Arsenal está agendado para as 20h00 do dia 18 de fevereiro e jogar-se-á no Olímpico de Roma, casa da Roma e da Lázio.

Atualmente, as autoridades do Reino Unido exigem uma quarentena de 10 dias aos provenientes de Portugal.

Na segunda-feira, o organismo que rege o futebol europeu anunciou que o encontro entre os noruegueses do Molde e os alemães do Hoffenheim, também para a primeira mão da Liga Europa, vai ser jogado em Villarreal, em Espanha, desta feita pela decisão do governo de Oslo fechar as fronteiras a não residentes. O segundo jogo vai ser disputado em solo germânico.

Além destes jogos da Liga Europa, a UEFA também anunciou a alterações a dois jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Leipzig-Liverpool, em 16 de fevereiro, e o Borussia Mönchengladbach-Manchester City, em 24 deste mês, serão ambos realizados em Budapeste.