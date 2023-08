Benfica apresenta Arthur Cabral com cláusula de 100 milhões de euros

Avançado contratado à Fiorentina assinou até 2028.

Arthur Cabral, avançado brasileiro que estava na Fiorentina, é oficialmente jogador do Benfica.

O atacante, que preenche a vaga deixada pela saída de Gonçalo Ramos, chegou na terça-feira à noite a Portugal. Ontem realizou exames médicos e concluiu as burocracias necessárias para ser reforço. Assinou até 2028 e tem uma cláusula de 100 milhões de euros.

O Benfica paga 20 milhões de euros, mais cinco em bónus. É o segundo reforço do dia, depois da oficialização do guarda-redes Trubin

O jogador de 25 anos apontou 17 golos em 48 jogos ao serviço do emblema italiano em 2022/23. No futebol europeu representou ainda o Basileia, da Suíça, após passagens por Ceará e Palmeiras, no Brasil.

Comunicado enviado à CMVM:

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a ACF Fiorentina para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Arthur Cabral, por um montante de € 20.000.000 (vinte milhões de euros), ao qual acresce um valor de € 5.000.000 (cinco milhões de euros) pagos em função de objetivos pré-definidos. Por último, foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador por 5 (cinco) épocas desportivas, que vigora até 30 de junho de 2028, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 100.000.000 (cem milhões de euros)."