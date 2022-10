Notícia em Espanha: ofertas por Grimaldo "estão a chegar" e há quatro interessados

Este domingo, durante o aquecimento para o Manchester United-West Ham, Cristiano Ronaldo cumprimentou o painel de comentadores da televisão britânica Sky Sports que estavam no relvado a fazer a antevisão ao jogo. Mas ignorou um deles: Gary Neville, com quem partilhou balneário na primeira passagem pelos red devils. E deverá ter sido pelas críticas recentes que o ex-defesa fez a CR7 devido ao comportamento deste no jogo com o Tottenham.