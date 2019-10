Jogaram no Palmeiras e foram adversários esta semana no jogo de treino entre Benfica e Alverca, momento para o reencontro e afirmação do potencial do dianteiro das águias, com uma aposta à mistura

Carlos Vinícius é, por esta altura, o exemplo da eficácia entre os dianteiros da Luz e grande candidato a conquistar uma vaga no onze quando, na sexta-feira, o Benfica medir forças com o Cova da Piedade para a Taça de Portugal. Este jogo será uma oportunidade para o agora avançado mostrar os seu créditos de goleador, depois de ter deixado para trás a carreira de... central. E duro. É Erik Mendes quem revela esta faceta do camisola 11 das águias, isto depois de se terem reencontrado esta semana no Seixal, um em cada lado da barricada num jogo de treino dos encarnados com o Alverca, que medirá forças com o Sporting.

Erik Mendes, de 25 anos, e Carlos Vinícius, de 24, foram colegas nos sub-20 do Palmeiras, tendo ambos criado "um vínculo de amizade" que envolveu alguma dureza inicial. "Ele era central e batia muito nos avançados. Ele marcava-me e foi uma disputa boa. Ele batia-me e eu dizia-lhe: "vai devagar, meu filho". Mas é normal quando se chega a um clube querer mostrar serviço e no Palmeiras não foi diferente. Queria mostrar trabalho e dizia-lhe que se não parasse de me bater eu também lhe ia bater. Com os treinos, nasceu a amizade", referiu o camisola 9 do Alverca a O JOGO sobre o defesa que foi adaptado a avançado quando Gabriel Jesus, agora no Manchester City, subiu à equipa principal.

"É um finalizador nato e tem um pé esquerdo muito forte. Vai dificultar a vida a De Tomás e Seferovic"

Vinícius jogou e marcou, apesar de os defesas dos ribatejanos estarem avisados. "Eu disse-lhe para ir devagar (risos). Os meus colegas da defesa já o conheciam mas eu tinha-lhes dito que seria difícil marcá-lo. No fim, disseram-me que bola no pé dele é golo", adianta, nada surpreendido por o dianteiro encarnado ter já dois golos em apenas 99 minutos de jogo. "Já esperava este desempenho, basta ver o que fez no Real SC [20 golos em 39 jogos] e Rio Ave [14 tentos em 20 partidas]. Os números falam por si. É um finalizador nato e tem um pé esquerdo muito forte."

O jogo da Taça de Portugal será uma oportunidade para Vinícius "agarrar o onze", algo em que Erik Mendes acredita. "De Tomás e Seferovic chegaram para fazer a diferença e o Vinícius encaixa bem no plantel. Tem potencial e vai dificultar-lhes", acredita o dianteiro do Alverca que não aponta uma meta de golos. "Vou fazer uma aposta com ele. Se perder, vai ter de me pagar o jantar", atirou o 9 do Alverca.