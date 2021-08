"O Vertonghen dispensa comentários. O que mostrou para estar numa final como esta..."

Luisão, diretor técnico do Benfica, em declarações à TVI.

O diretor técnico do Benfica, Luisão, elogiou esta terça-feira Jan Vertonghen, por todo o esforço do central belga para poder estar no jogo da segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, em Eindhoven. De recordar que o defesa recuperou esta semana de lesão.

"O que ele mostrou para estar envolvido numa final como esta é muito importante. O Jan [Vertonghen] dispensa comentários", começou por dizer.

"O que eu vi dele na última semana foi incrível e isso passa para o grupo. É um jogador de alto nível, que revela muita responsabilidade no dia-a-dia", concluiu.