O verdadeiro Rei dos Frangos pede para não ser confundido

Empresa de restaurantes sentiu-se obrigada a esclarecer clientes e fornecedores. E não quer dúvidas: "É de assar frango que nós percebemos; de ações e SADs... nem tanto".

"Não nos prejudiquem! O Rei dos Frangos não é "esse rei dos frangos"!", assim começa o comunicado colocado na página oficial no Facebook da empresa Churrasqueiras Rei dos Frangos, Lda, de Leiria, que tem 19 estabelecimentos com esse nome espalhados pelo país.

O verdadeiro Rei dos Frangos "em nada em a ver com o circo metafórico "do rei dos frangos", nem com nenhuma das pessoas envolvidas nesse grupo de peças que se vem noticiando desde 2019", revela a nota, colocada pouco tempo depois de se conhecerem as detenções de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, e do seu sócio e amigo José António dos Santos, conhecido como "rei dos frangos".

Ora, no mesmo comunicado, a empresa de restaurantes estilo "take-away", refere: "Um dos gerentes da empresa Churrasqueiras Rei dos Frangos, Lda. chama-se João Carlos Paiva Santos. Em nada o nosso gerente está relacionado com o Sr. Luís Filipe Vieira nem com qualquer uma das empresas que dá origem aos negócios noticiados".

Da mesma forma, esclarecem que "não existe nem existiu qualquer relação empresarial entre a nossa empresa e o Sr. José António dos Santos, além da natural interação comercial entre fornecedor e comprador: a Avibom, uma das empresas do Grupo Valouro, vende matéria-prima à Churrasqueiras Rei dos Frangos, concretamente, frango. Porque é de assar frango que nós percebemos; de acções e SADs... nem tanto".