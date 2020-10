João Noronha Lopes este este domingo num Jogo de Glórias, com contou com a presença dos apoiantes António Simões e Isaías, voltando a visar Luís Filipe Vieira: "O candidato que se diz de um Benfica popular escreveu um texto de opinião no Expresso porque não aceita perguntas de jornalistas e foge do contraditório."

Textos de opinião: "Passei o dia de sábado em Casas do Benfica no Algarve. Encontrei apoiantes e críticos. Ouvi muitas perguntas e respondi a todas. No final, ganhou o Benfica. Já o candidato que se diz de um Benfica popular escreveu um texto de opinião no Expresso porque não aceita perguntas de jornalistas e foge do contraditório."

Sem esconder: "Vieira recusa perguntas de jornalistas, dos sócios e dos candidatos. Utiliza um vice-presidente para se esconder atrás dele. Acobarda-se num dos momentos mais importantes da vida do clube. Quem é verdadeiramente do Benfica sabe que nunca nos escondemos. Vamos sempre a jogo."

A BTV: "O verdadeiro Benfica popular não precisa de comissões de honra inventadas. Não precisa de notáveis, porque notáveis são os sócios com quem eu falo todos os dias. O verdadeiro Benfica popular precisa de um canal de televisão que seja um espaço de liberdade.

Carrossel de pessoas: "O verdadeiro Benfica popular é o dos sócios. É o Benfica que sonha com um futuro melhor. Não é o que vemos na lista de Vieira: um carrossel de pessoas que não apresentam soluções nem futuro e foram ali parar depois de terem feito oposição a Vieira. Estamos fartos de mais do mesmo."